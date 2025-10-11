Reala
Hypermotion Liga
Carrerak eta Astiazaranek jaitsieratik atera dute Sanse (3-0)
EITB
Carreraren bi golek eta Astiazaranen beste batek garaipena itxi dute Andorraren aurka. Andorrak jokalari bat gutxiagorekin jokatu du azken ordu erdia.
Sanse vs Andorra. Argazkia: RS Zubieta
Sansek Hypermotion Ligako jaitsiera postuetatik irtetea lortu du larunbat honetan Andorrari 3-0 irabazita 9. jardunaldian, Carreraren bi goli eta Astiazaranen beste gol bati esker.
Partida ezin hobeto hasi da etxeko taldearentzat. Andorraren defentsak huts egin du baloiaren irteeran eta, Marc Bombardoren pase txar baten ondoren, Gorka Carrerak ez du barkatu.
Bigarren zatia lehenengoaren antzera hasi da: Gorka Carreraren gola hasi eta 3 minutura.
Gael Alonsori txartel gorria atera diote Marchali egindako sarrera gogor baten ondorioz.
Sansek erabakita utzi du norgehiagoka Lander Astiazaranen golarekin, Gorosabelen pasea jaso ondoren kontraeraso batean.