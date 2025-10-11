Itxi

Reala

Hypermotion Liga

Carrerak eta Astiazaranek jaitsieratik atera dute Sanse (3-0)

EITB

Carreraren bi golek eta Astiazaranen beste batek garaipena itxi dute Andorraren aurka. Andorrak jokalari bat gutxiagorekin jokatu du azken ordu erdia.

  • Sanse vs Andorra. Argazkia: RS Zubieta

    Sanse vs Andorra. Argazkia: RS Zubieta

Sansek Hypermotion Ligako jaitsiera postuetatik irtetea lortu du larunbat honetan Andorrari 3-0 irabazita 9. jardunaldian, Carreraren bi goli eta Astiazaranen beste gol bati esker.

Partida ezin hobeto hasi da etxeko taldearentzat. Andorraren defentsak huts egin du baloiaren irteeran eta, Marc Bombardoren pase txar baten ondoren, Gorka Carrerak ez du barkatu.

Bigarren zatia lehenengoaren antzera hasi da: Gorka Carreraren gola hasi eta 3 minutura.

Gael Alonsori txartel gorria atera diote Marchali egindako sarrera gogor baten ondorioz.

Sansek erabakita utzi du norgehiagoka Lander Astiazaranen golarekin, Gorosabelen pasea jaso ondoren kontraeraso batean.

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#