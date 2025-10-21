Reala
Berritzea
Realak Orobengoa berritu du 2028 arte
EITB
Realaren harrobiko jokalariak aurreko lotailu gurutzatua hautsi zuen urriaren 4an.
Ekain Orobengoa, IRUDIA: EUROPA PRESS
Talde txuri-urdinak Ekain Orobengoa, harrobiko jokalaria, berritu du 2027-2028 denboraldia arte. 21 urteko aurrelariak profesional mailan lehenengo denboraldia jokatzen ari zena, aurreko lotailu gurutatua hautsi zuen urriaren 4an Granadaren aurkako partidan. Partidu hori 5-2 amaitu zuen andaluziako taldearen alde.
Orobengoak Liga Hypermotioneko 8 partiduetan jokatu zuen lesioa baino lehenago, horietatik 5etan hasieratik jokatuz. Aurreko denboraldian berriz Sergio Franciscoren konfiantzazko jokalaria izan zen.