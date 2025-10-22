Itxi

Tomy Carbonellek 2028ra arte berritu du Realarekin

EITB

20 urteko erdilaria aurreko denboraldian ailegatu zen Realera; oraingoan, Gipuzkoako taldearekin duen harremana 2027-2028 denboraldiaren amaieraraino luzatu du.

    Tomy Carbonell, IRUDIA: EUROPA PRESS

Tomy Carbonell Sanseko erdilariak Realarekin berritu du 2027-2028 denboraldiaren bukaerara arte, euskal taldeak asteazken honetan jakinarazi duenez.

20 urteko jokalaria aurreko denboraldian ailegatu zen talde txuri-urdinera; orain, akordio hau lotu du, Realarekin harremana 2028ra arte luzatzeko.

