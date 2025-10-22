Reala
Berritzea
Tomy Carbonellek 2028ra arte berritu du Realarekin
EITB
20 urteko erdilaria aurreko denboraldian ailegatu zen Realera; oraingoan, Gipuzkoako taldearekin duen harremana 2027-2028 denboraldiaren amaieraraino luzatu du.
Tomy Carbonell, IRUDIA: EUROPA PRESS
20 urteko jokalaria aurreko denboraldian ailegatu zen talde txuri-urdinera; orain, akordio hau lotu du, Realarekin harremana 2028ra arte luzatzeko.