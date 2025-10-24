Reala
EA SPORTS LIGA
Reala garaipenaren bidera itzuli da (2-1)
I. G. | EITB
Txuri-urdinek 2-1 irabazi diote Sevillari Oyarzabalen bi goli esker, Realari etxean bigarren garaipena emanez.
Oyarzabal gol bat ospatzen. Argazkia: EFE
Realak 2-1 irabazi dio Sevillari ostiral honetan Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 10. jardunaldiko partida. Txuri-urdinek Oyarzabalen bi goli esker irabazi dute, Realari etxean bigarren garaipena emanez.
Talde andaluziarra gipuzkoarra baino hobeto hasi da, presioa altu mantenduz eta Reala bere zelaian sartuz. Baina laster aldatu da egoera.
17. minutuan, eta VARaren berrikuspenaren ondoren, epaileak Realaren aldeko penaltia adierazi du, Fabio Cardosoren eskuagatik. Oyarzabalek eskuinera gurutzatu du markagailua irekitzeko (1-0).
Handik minutu gutxira, 30.ean, Sevillak lehia berdindu du, entseatutako jokaldi batean. Suazoren erdiraketa, Gudeljen errematea eta, zorte txarrarekin, Gorrotxategik bere atera desbideratu du 1-1ekoa jartzeko.
Gainera, Yangel Herrerak aldaketa eskatu behar izan du, lesioagatik. Carlos Soler sartu da haren ordez.
Handik gutxira, Sevillaren defentsako despiste batek baloia Oyarzabali eman dio area barruan, eta honek ez du zalantzarik izan eta baloia gurutzatu du bigarrena sartzeko (2-1).
Bigarren zatian jokoa parekatuago egon da, baina minutuek aurrera egin ahala Sevillak izan du ekimenik handiena, markagailua aldatzera behartuta.
Realaren aldetik, Sergio Gomezek gertu izan du gola aurkariaren atezainaren irristada aprobetxatuta, baina bere jaurtiketa kanpora joan da.