Reala
Hypermotion Liga
Sansek etxetik kanpo puntuak lortu ezinik jarraitzen du
G. P. A. | EITB
Jon Ansotegiren taldeak 1-0 galdu du Burgosen, eta jaitsierako postuetan segitzen du. David Gonzalezek sartu du gola, penaltiz, neurketaren azken txanpan.
-
Burgos - Sanse partidako irudia. Argazkia: RS Zubieta
Sansek 1-0 galdu du Burgosen, eta, ondorioz, jaitsierako postuetan jarraituko du beste astebetez Hypermotion Ligako sailkapenean. Burgosen gola David Gonzalezek sartu du, partidaren azken txanpan, penaltiz.
Jon Ansotegiren taldeak lan ona egin du defentsan, baina oso arrisku gutxi sortu du erasoan, eta pare bat gol aukera baino ez ditu izan neurketa guztian.
Burgos, oro har, hobea izan da, eta gola sartzeko hainbat abagune izan ditu. Talde txuri-urdinak ondo eutsi dio, baina 84. minutuan, Carrerak baloia eskuarekin jo du area barruan, eta epaileak penaltia adierazi du, jokaldia VAR-ean berrikusi eta gero.
David Gonzalezek jaurti du penaltia, eta baloia sarera bidali du. Gol horrek min handia egin dio Sanseri, eta orduan bukatu da norgehiagoka.
Donostiako taldeak bost partida jokatu ditu etxetik kanpo, eta bostak galdu ditu. Bolada txarrari amaieran eman ezinda, Sansek jaitsierako postuetan segitzen du, bederatzi punturekin.