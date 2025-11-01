Reala
Hypermotion Liga
Sansek galdu egin du Racing liderraren aurka (1-0)
EITB
Jon Ansotegiren taldeak aurre egin dio Bigarren Mailako liderrari, baina ez du punturik lortu Racingen aurka Sardineron jokatu duen partidan. Neurketako gol bakarra Peio Canalesek egin du.
Real Sociedad B vs Santanderreko Racing Argazkia: LaLiga hypermotion
Sansek beste porrot bat jaso du, bigarrena jarraian eta hirugarrena lau partidatan, sailkapeneko behealdean hondoratu duena, liderraren aurka galduta. Santanderko taldeak partida bereganatu du, distirarik gabe baina sendotasun gehiago erakutsita.
Txuri-urdinek hobeto ekin diote partidari, eta baloiaren kontrola izateaz gain, lehen abagune argia izan dute, Ezkietak baloia kornerrera bidali behar izan duen jokaldi batean. Handik gutxira, etxeko defentsak lan egin behar izan du Jon Ansotegiren taldeak aurrea hartzeko beste aukera bat saihesteko.
Lehen 25 minutuetan, Racingek ozta-ozta lortu du Fragaren areara hurbiltzea. Hala ere, izan duen lehen abagunean, Peio Canalesek jaurtiketa bat egin du aurrealdetik, eta, Sanseko defentsak desbideratu duenean, sare barrura sartu da, etxekoak aurretik jartzeko.
Golak etxeko taldea aktibatu du, baita El Sardinero ere, eta Jose Albertoren taldea bigarren gol baten bila joan da, atsedenaldira heldu baino lehen abantaila handitzeko. Mantillak gola sartu du handik gutxira, baina VARek baliorik gabe utzi du, jokoz kanpo zegoelako.
Atsedenaldiaren hasieran, Racing jaun eta jabe izan da, eta denbora kontua zirudien partida erabakita uzteko. Hala ere, partidaren erritmoa motela izan da, eta, pixkanaka, Donostiako taldea erosoago sentitu da zelaian, eta sarriago hurbildu da Ezkietaren areara, baina benetako arriskurik sortu gabe.
Santanderko taldearen ezintasunari esker, partida ixteko 10 minutu falta zirenean, bisitariek berdinketa lortzeko abagune argia izan dute, baina Ochiengek, Ezkietaren aurkako buruz burukoan, gehiegi gurutzatu du bere jaurtiketa eta baloia kanpora joan zaio.
Partidaren azken minutuetan, Sansek puntu bat lortu nahian jarraitu du, baina etxekoek ez dute arazo handirik izan abantailari eutsi eta beste garaipen bat lortzeko.