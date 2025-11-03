Reala
Berritzea
Dani Diazek Realarekin berritu du, 2029ra arte
EITB
19 urteko jokalariak 2026-2027 denboraldiaren amaierarainoko kontratua zeukan talde txuri-urdinarekin; kontratu hori beste bi denboraldirako luzatu du.
-
Dani Diaz, IRUDIA: REALA
Dani Diazek Realarekin 2028-2029 denboraldiaren amaieraraino berritu du, talde gipuzkoarrak astelehen honetan jakinarazi duen arabera; 19 urteko jokalariak 2026-2027 denboraldiaren amaieraraino zeukan kontratua talde txuri-urdinarekin, eta, orain, beste bi denboraldiz luzatu du kontratua.
Azkeneko hilabetean, Sanseko laugarren berritzea da hau, Orobengoa, Carbonell eta Jon Baldaren ostean. Dani Diaz 2020ko udan ailegatu zen Zubietara Racing Santander taldearen harrobitik; orain, Zubietan bost denboraldiren ondoren eta belaunean izandako lesio larri baten ostean, Ion Ansotegiren esanetara dago, profesional mailan ematen ari den lehenengo denboraldian, eta aurreko denboraldian lehenengo taldearekin debuta egin ostean, Ligako partida batean Valladoliden aurka, Anoetan.
Denboraldi honetan, zortzi partida jokatu ditu; horietatik hirutan hasieratik atera da zelaira. Jokalari gazteak aldaketa eskatu behar izan zuen ostiralean, Racingen aurkako Ligako partidan; zorionez, ez du lesiorik pairatzen, eta asteazkeneko partiduarendako prest egonen da, Huescaren aurka.