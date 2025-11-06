Reala
Gorka Carrera Sanseko golegile nagusiak 2030era arte berritu du kontratua Realarekin
EITB Media
Errenteriarra jubenil mailan iritsi zen talde txuri-urdinera, eta aurten bost gol sartu ditu Sanserekin.
Gorka Carrerak kontratu berria sinatu du Zubietan. Irudia: Reala
Gorka Carrera Sanseko golegileak kontratua berritu du Realarekin 2023ra arte.
Talde txuri-urdinak ohar labur batean jakinarazi duenez, klubak eta jokalariak akordioa itxi dute kontratua 2029-2030 denboraldiaren amaierara arte luzatzeko.
Errenteriarra jubenil mailan heldu zen klubera, eta Sanseko golegile nagusia da, aurten bost sartuta.