Reala
Hypermotion Liga
Sansek galdu egin du Castelloren aurka, gol jaialdi batean (5-4)
EITB
Castellón VS. Real Sociedad Foto: @RSZubieta_
Sansek 5-4 galdu du Castelloren aurka larunbat honetan Skyfi Castalian jokatu den Hypermotion Ligako 14. jardunaldiko partidan. Talde txuri-urdinak etxetik kanpo punturik lortu gabe jarraitzen du, Castellok ordua eskatzen amaitu duen partida ero batean, partida amaitzeko zazpi minuturen faltan 5-2ko abantailaz gozatu ondoren.
Reala B konplexurik gabe atera da Castellori aurre egiteko prest, eta lehen bi iritsierak bereak izan dira. Castellok, baina, 24. minutuan lortu du saria. Alcazarrek ezker hegaletik egindako erdiraketa Mabili iritsi zaio, eta horrek, bigarren zutoinean egindako jaurtiketa gurutzatu batekin, Arana gainditu, eta 1-0ekoa egin du.
Lau minutu geroago, Gorka Carrerak Castelloko taldearen akats bat aprobetxatu du berdinketa lortzeko (1-1).
Bigarren zatiaren hasieran, etxeko taldea oso erasokor atera da, eta Jakobsenek berehala egin du etxekoen bigarrena (2-1).
Bi minutu geroago, Suerok ezker hankarekin jo du area barruan, eta 3-1ekoa egin du.
Mabilek Castelloren bigarren zatiaren protagonista izaten jarraitu du, horren beste pase bat baliatuta, Calatravak 4-1ekoa sartu baitu.
Talde txuri-urdinak aldea murriztu du 65. minutuan. Matthysek baztertutako jaurtiketa batek Dani Diazen oinetan amaitu du, eta horren jaurtiketak etxekoen atezaina gainditu du (4-2). Marrazainak jokoz kanpo adierazi duen arren, VARek erabakia berretsi du, eta 4-2koa markagailura igo da.
Etxeko taldeak partidari ginga jarri dio De Nipotiri egindako penalti batekin, Douglasek 5-2koa egin baitu.
Donostiako taldeak, hala ere, ez dio bizkarra eman partidari, eta Osazuwak jaberik gabeko baloi bat baliatu du 5-3koa egiteko.
Emozioak luzapeneraino jarraitu du, Sansek partidako bederatzigarren gola sartu baitu 94. minutuan, Peru Rodriguezen bitartez (5-4).