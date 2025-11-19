Reala
Yangel Herrera berriz lesionatu da soleoan, eta ziurrenik ez du berriro jokatuko 2026ra arte
Jokalaria joan den udan iritsi zen Realera 12 milioi euroren truke, eta 90 minutu besterik ez ditu jokatu denboraldi honetan.
Yangel Herrera Realeko erdilari venezuelarra, burumakur. Argazkia: Europa Press
Yangel Herrera erdilari venezuelarrak giharretako lesioa du eskuin hankako soleoan, Realak jakitera eman duenez.
Jokalaria joan den udan heldu zen Realera 12 milioi euroren truke, baina 90 minutu besterik ez ditu jokatu denboraldi honetan, eta ziurrenik ez du berriro jokatuko datorren urtera arte.
Bi partidatan bakarrik egon da jokatzeko moduan: Celtaren eta Sevillaren aurka. Vigon Starfelten kaleratzea probokatu zuen, eta Sevillaren aurka Oyarzabalek 1-0ekoa egiteko baliatu zuen penaltia. Bazirudien talde txuri-urdinaren hamaikakoan toki finkoa izan behar zuela, baina orain arte zortea ez du bidelagun izan.
Herrera Sergio Franciscok hainbeste eskatu zuen futbolari "kementsua" zen, baina 2026ra arte ezin izango du berriro zelairatu. Gironako jokalari ohia lesionatuta iritsi zen Donostiara, eta hilabete eta erdi bajan egon ondoren, hasierako minutuak Vigon jokatu zituen.
Ondoren, hasierako hamaikakoan izan zen Sevillaren aurka, baina lehen zatian lesionatu egin zen. Orain, bere itzulera gertu zegoela zirudienean, berriro min hartu du, eta ezingo dio taldeari hurrengo norgehiagoketan lagundu.