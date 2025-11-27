Reala
LESIÓN
Mikel Oyarzabalek giharretako lesioa du ezker hankako iskiotibialetan
EITB
Realak jakinarazi duenez, Mikel Oyarzabalek hilabete inguruko baja izango du ezker hankako iskiotibialetan duen lesioagatik.
Mikel Oyarzabal. Irudia: Europa Press
Ostegun honetan egindako probek Oyarzabalen ezker iskiotibialeko giharretako haustura baieztatu dute, eta horrek hurrengo partidetarako prest egotea galaraziko dio. Errekuperazio-denbora zehatzik zehaztu ez den arren, uste da itzulera hiru aste inguru atzeratu daitekeela, eta horrek 2025ean berriro ez jokatzea ekar lezake.
Realeko kapitainaren lesioari beste bi aurrelariren bajak gehitu behar zaizkio, Oskarssonena eta Karrikabururena, eta horrek aurrealdean aukera mugatuekin utzi du taldea. Bere postuaren ordezko naturala Umar Sadiq dela dirudi, eta bigarren taldeko golegile nagusia den Gorka Carrerak ere bere aukera izan dezake kapitainaren hutsunea betetzeko.