Reala
EA Sports Liga
Alaves garaipenaren bidera itzuli da Reala menderatuta (1-0)
L. U. | EITB
Lucas Boyek penaltiz jarri du aurretik Alaves lehen zatiko azken jokaldian. Donostiako taldeak barkatu egin du lehen 45 minutuetan, eta azken ordu erdian protagonista izan arren, ez du berdinketa lortzeko abagunerik lortu.
-
Alavés vs. Real Sociedad Foto: EFE
Alavesek 1-0 irabazi dio Realari larunbat honetan Mendizorrotzan jokatu den EA Sports Ligako 15. jardunaldiko partida.
Talde babazorroak ez du hutsik egin euskal derbian, eta hiru puntuak eskuratu ditu talde txuri-urdinaren aurka, Lucas Boyek lehen zatiko luzapenean sartutako penalti bati esker (1-0). Donostiako taldeak barkatu egin du lehen 45 minutuetan, eta azken ordu erdian protagonista izan arren, ez du berdinketa lortzeko abagune argirik lortu.
Hiru porrot jarraian jaso ostean, Alavesek odolusteari amaiera eman nahi zion Realaren aurkako derbian. Coudeten gizonek argi zuten garaipenaren bidera itzuli behar zutela, eta beren bertsiorik onena eskaini dute horretarako.
VARek eta Lucas Boyek atsedenaldiaren aurretik desorekatu dute euskal derbia, lehen zatian Realak geldikako jokaldietan aurrea hartzeko modua izan duen arren, Alaves aurreratu baita lehen zatiaren luzapenean.
Aritz Elustondoren penaltia
Lucas Boyeren gola
Aritz Elustondoren ustekabeko esku batek erabat aldatu du neurketa, Carlos Solerren burukada baten ondoren Antonio Siverak egindako geldiketa bikain batek eta Jon Martinek zutoinera egindako beste jaurtiketa batek emaitza aldatu ahal izan badute ere.
Aldageletatik igaro ondoren, Alavesek behin baino gehiagotan abisatu du; izan ere, Abde Rebbachek Alex Remiro luzitzera behartu du bisitariek baino txinparta gehiago zuen etxeko taldearen bigarren gola saihesteko. Gipuzkoako taldea nokeatuta zegoen, defentsan arazoak zituen eta ez zuen konponbiderik aurkitzen eraso trabatuak arintzeko.
Minutuek aurrera egin ahala, Sergio Franciscoren jokalariak jokaldiak lotzen hasi dira, eta erosoago sentitu dira zelaian. Alavesek, baina, defentsa sendoa egin du. Reala azken segundora arte saiatu da, baina Siverak ezerezean utzi du arriskua luzapeneko aukeretan.