Reala
Hypermotion Liga
Sansek porrot egin du Anoetan Sportingen aurka (0-1)
I. G. A. | EITB
Talde txuri-urdinak etxean lortu ditu puntu guztiak, baina ez da Gelaberten golari buelta emateko gai izan.
Sanse vs Sporting. Argazkia: @RSZubieta
Sansek 0-1 galdu du Sportingen aurka larunbat honetan Anoetan jokatu den Hypermotion Ligako 17. jardunaldiko partidan.
Txuri-urdinek zelaian ondo kokatuta hasi dute norgehiagoka, baloiaren kontrola mantenduz eta erasorako aukeren zain.
Horrela iritsi da partidako lehen abagunea. Carrerak baloia arearaino eraman du, baina ez da fin ibili Ochiengi pasea emateko eta jokaldia ezerezean geratu da. Ochiengek berak zortea probatu du areaz kanpotik egindako ezkerkada batekin; Yanezek, hala ere, ondo gelditu du.
Sporting ere ez da geldirik geratu, eta hurbilketa bat edo beste egin du, punteriarik gabe, ez baitu baloirik bota hiru zutoinen artean.
Bigarren zatia hasi eta gutxira, Gelabertek buruz errematatu du area barruan erdiraketa on bat, Sporting aurretik jartzeko (0-1).
Sansek partida desorekatu behar izan du, eta jokaldi landuak eginez eta presarik gabe erasoak egiten saiatu da. Aldaketek freskura eman diote taldeari, baina Asturiasko taldea bere zelaian sartu da eta oso zaila izan da horren hesiak gainditzea.
Euskal taldea ez da benetako arriskua sortzeko gai izan, eta azkenean ez du punturik eskuratu.