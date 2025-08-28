Txapeldunen Liga
Horrela izango da Txapeldunen Ligako zozketa
EITB MEDIA
Zozketa ostegun honetan egingo da, abuztuaren 28an, 18:00etan. Athleticek bere zortzi aurkariak zeintzuk izango diren jakingo du.
2025-2026 denboraldiko Champions Leagueko liga fasearen zozketa, ostegun honetan egingo da Monakon, 18:00tan. Athleticek txapelketa horretan izango dituen zortzi aurkariak zeintzuk izango diren jakingo du.
Zozketa software automatizatu baten bidez egingo da, eta talde bakoitzak zortzi aurkari izango ditu; bi bonbo bakoitzetik. Nazio bereko taldeak ezingo dira elkarren aurka lehiatu, eta klub bakoitzak federazio bereko bi aurkariren kontra ariko da gehienez.
Ligako faseko 1. eta 8. postuetan sailkatzen diren taldeak final-zortzirenetara sailkatuko dira. 9. eta 24. postuen artean amaitzen dutenek final-zortzirenetara sailkatzeko play-offa jokatuko dute. Azkenik, 25. eta 36. postuen artean amaitzen duten taldeak kanporatuta geratuko dira.
BONBOAK:
Lehenengo bonboa: PSG (FRA), Real Madril (ESP), Manchester City (ING), Bayern Munich (ALE), Liverpool (ING), Inter Milan (ITA), Chelsea (ING), Dortmund (GER), Barcelona (ESP).
Bigarren bonboa:: Arsenal (ING), Leverkusen (ALE), Atletico Madril (ESP), Benfica (POR), Atalanta (ITA), Vila-real (ESP), Juventus (ITA), Eintracht Francfort (ALE), Brujas (BEL).
Hirugarren bonboa: Tottenham (ING), PSV (NED), Ajax (NL), Nápoles (ITA), Sporting (POR), Olympiacos (ALE), Slavia Praga (TXE), Bodo/Glimt (NOR), Marseilla (FRA).
Laugarren bonboa: Copenhague (DAN), Monako (FRA), Galatasaray (TUR), Union SG (BEL), Qarabag (AZE), Ahtletic Club (EUS), Newcastle (ING), Pafos (ZIP), Kairat Almaty (KAZ).