Lando Norris, 1 Formulako munduko txapeldun
AGENTZIAK | EITB
Pilotu britainiarrak 1 Formulako Munduko Txapelketa irabazi du Abu Dhabiko Sari Nagusian hirugarren amaituta, Verstappen eta Piastriren atzetik.
Lando Norris Argazkia: EFE
Lando Norris (McLaren) pilotu britainiarrak 1 Formulako Munduko Txapelketa eskuratu du, igande honetan, Abu Dhabiko Sari Nagusian, Munduko Txapelketako azken proban, hirugarren amaituta. Morrisek Max Verstappen (Red Bull) herbeheretarrarekiko zuen abantaila defendatu du, gaurko garaipena ez baitu nahikoa izan titulua irabazteko.
Bristolgo pilotuak (26 urte) hirugarren postuan mantentzeko estrategiarekin jokatzen jakin du azken lasterketan, eta munduko txapelketa 4 aldiz (2021, 2022, 2023 eta 2024) irabazi duen Verstappeni bi puntuko aldea atera dio, munduko txapeldun bihurtzeko. Norris 1 Formulako munduko 35. txapelduna da, eta 11. britainiarra.
Oscar Piastrik (McLaren), berriz, hirugarren bukatu du, eta Charles Leclerc monakoarrak (Ferrari) eta George Russell britainiarrak (Mercedes) osatu dute Top 5a. Horien atzetik amaitu du Fernando Alonsok (Aston Martin), eta seigarren postu bikain batekin esan dio agur 2025eko txapelketari.