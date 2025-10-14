kirolak
Bidasoa Irun eta Bilbao Basketen Europako partidak, zuzenean, EITB Median
Bidasoa Irunek Potaissa Turda errumaniarrari egingo dio bisita EHF Europa Ligan; beltzezko gizonek, ordea, Peristeri greziarra hartuko dute etxean. Bi neurketak ikusi ahal izango dira EITB Median.
Bilbao Basket, Europa Kopan
EITB Mediak zuzenean eskainiko ditu Bidasoa Irun eta Bilbao Basket taldeen Europako estreinaldiak. Bidasoa Irunek Potaissa Turda errumaniarraren aurka jokatuko du, 18:45ean, Europa Ligako lehen partida. Hasiera batean, hori da irundarrei egokitu zaien taldeko areriorik ahulena. Flensburg egungo txapelduna ere talde horretan dago.
Konfiantzaz ekingo diote erronkari Bidasoa Irungo jokalariek, Asobal Ligan orain arte ez dutelako neurketarik galdu. Halaber, ACB Bragari ere bi aldiz irabazi diote multzoen fasean.
Surne Bilbao Basketek, bestetik, iaz irabazitako FIBA Europa Kopa defentsa abiatuko du, astearte honeta, Peristeri BC greziarraren aurrean, Bilbao Arenan, 20:00etan hasita.
Txapelketaren bigarren faserako txartela eskuratzeko bi hautagai nagusien arteko lehia izango da, BC Kutaisi 2010 georgiarrak eta PUMPA Basket Brno txekiarrarak osatzen duten E Taldean.
Bi hitzorduak ikusgai egongo dira: ETB4n, telebistaz, eta eitb.eus-en, streamingez.