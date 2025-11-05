kirolak
Gaur arratsaldean
Bilbao Basketen eta Lointek Gernikaren Europako partidak, zuzenean, EITB Median
EITB MEDIA
Beltzezko gizonek Peristeri greziarrari bisita egingo diote, 18:30ean, Andreas Papandreou pabiloian. Lointek Gernikak, berriz, NKA Unibersitas Pecs hungariarra izango du aurkari, 20:00etan, Malosten. EITB Mediak bi hitzorduak eskainiko ditu.
Surne Bilbao Basketek Peristeri greziarraren kontra jokatuko du
Surne Bilbao Basketek eta Lointek Gernika Bizkaiak Europako partidak dituzte arratsalde-gau partean, eta EITB Mediak biak ikusteko aukera eskainiko du.
Bilbao Basketek jokatuko du lehendabizi, 18:30ean, Peristeriren aurka, Grezian, FIBA Europa Koparen laugarren jardunaldian. Jaume Ponsarnauk entrenatzen dituen gizonek lehen jardunaldiko porrotaren errebantxa nahi dute, 81-84 estu batekin galdu baitzuten Miribillan. Norgehiagoka ETB4n eta eitb.eus-en izango da ikusgai.
Bestetik, Lointek Gernika Bizkaiak NKA Unibersitas Pecs hungariarra hartuko dute Malosten, 20:00etan. Gernikarrek ere joaneko aurkako emaitza irauli nahi dute (62-60), C taldeko lehen postua kentzeaz gain. Eitb.eus-ek streamingez emango du.