Bilbao Basketen eta Bidasoa Irunen partidak, gaur arratsaldean, EITB Median
EITB MEDIA
Beltzezko gizonek Pumpa Basket Brno txekiarraren bisita izango dute Miribillan, FIBA Europe Cup saskibaloi txapelketan; Bidasoa Irunek, bestetik, Saint Raphaelen aurrean jokatuko du, etxetik kanpo, EHF Europa Ligako neurketan. EITB Mediak bi hitzorduak eskainiko ditu.
EITB Median izango dira ikusgai bi partidak
EITB Mediak Bilbao Basketen eta Bidasoa Irunen Europako hitzorduak eskainiko ditu astearte honetan. Bilboko taldeak PUMPA Basket Brno hartuko du Miribillan, 20:00etan: FIBA Europa Kopako hasierako fasean E taldeko lidertza lortzeko geratzen zaizkion bi tramiteetako lehena izango da.
Iragan astean Peristeriren kantxan lortutako garaipenari (64-86) esker, arerio nagusiaren aurrean duen aldea berreskuratu zuen.
Bidasoa-Irunek EHF Europa Ligan jarraitzeko aukerak ditu jokoan gaur, Saint Raphael frantziarraren etxean, 20:45etan hasita.
Alex Mozasek entrenatzen duen taldeak galdu egin zuen larunbatean azken segundoan, Torrelavegaren kontra, Europan jokatzeko tokien borrokan izango duen arerio nagusietako batean aurrean, alegia. Gaur, porrot hori irauli beharko dute, multzoko bigarren lekua partekatzen duen taldearen aurrean.
Bi hitzorduak jarraitzeko aukera egongo da, ETB4n eta eitb.eus-en, streamingez.