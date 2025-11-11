Binakakoa
21ean hasiko da
Laso, Artola, Larrazabal, Jaka, Altuna III, Elordi, Etxeberria eta Zabala, Binakako Txapelketaren aurrelariak
EITB
Baikok eta Aspek, azaroaren 21ean hasiko den, Binakako Txapelketarako aukeratu dituzten aurrelariak iragarri dituzte, astearte honetan. Baikon Peña II laukotetik kanpo geratu da.
-
Binakako Txapelketa
Unai Laso, Iñaki Artola, Iker Larrazabal eta Erik Jaka, Baikon eta Jokin Altuna, Aitor Elordi, Peio Etxeberria eta Javi Zabala, Aspen, izanen dira azaroaren 21ean hasiko den, 2025-2026ko Binakako Txapelketa jokatuko duten aurrelariak; horrela jakinarazi dute bi enpresek astearte honetan.
Modu honetan, aurreko edizioko txapeldunak, Joseba Ezkurdia, atzelari gisa jokatuko duela dirudi, Jokin Altunarekin agian. Baikon, nabarmenduena Jon Ander Peñaren falta da, izan ere, aukeratuta izateko aukera gehien zituen pilotarietatik bat zen.