Itxi

X-deportes_campeonato parejas-X

X-deportes_campeonato parejas-X

Binakakoa

EMAITZAK

2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia

EITB MEDIA

Hasierako ligak 14 jardunaldi izango ditu. Ondoren, play-offa jokatuko dute hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatutako bikoteek. Finalerdietako ligaxka izango da gero, eta, azkenik, finala, martxoaren 29an.

  • 2025-2026ko Binakako Txapelketako egutegia

    2025-2026ko Binakako Txapelketako egutegia. Irudia: EITB.

2025-2026ko Binakako Txapelketa azaroaren 21ean hasi eta 2026ko martxoaren 29an amaituko da, azken horretan jokatuko baitute final handia, Nafarroa Arenan, Iruñean. Zortzi bikote parte-hartzaileek hamalau jardunaldiko liga jokatuko dute, eta helburua izango dute finalerdietako ligaxkarako sailkatzea; sailkapeneko aurreneko biek modu zuzenean lortuko dute hori, eta liga hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren tokietan amaituko dutenek, ordea, play-offa jokatu beharko dute.

 

LIGAKO SAILKAPENA
           
  J
 I AT KT +/-
             
1. Altuna III-Ezkurdia 0 0 0 0 0
2. Zabala-Martija 0 0 0 0 0
3. Elordi-Zabaleta 0 0 0 0 0
4. P. Etxeberria-Rezusta 0 0 0 0 0
5. Laso-Albisu 0 0 0 0 0
6. Jaka-Iztueta 0 0 0 0 0
7. Larrazabal-Mariezkurrena II 0 0 0 0 0
8. Artola-Imaz 0 0 0 0 0

 

------------------------------------------------------

LIGAKO 1. ITZULIA

1. JARDUNALDIA

Azaroak 21, Beasain

Elordi-Zabaleta vs Zabala-Martija

Azaroak 22, Logroño

Altuna III-Ezkurdia vs P. Etxeberria-Rezusta

Azaroak 23, Agoitz

Jaka-Itzueta vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Azaroak 24, Tolosa

Artola-Imaz vs Laso-Albisu

------------------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Azaroak 28, Basauri

P. Etxeberria-Rezusta vs Zabala-Martija

Azaroak 29, Lizarra

Jaka-Iztueta vs Laso-Albisu

Azaroak 29, Oiartzun

Artola-Imaz vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Abenduak 1, Eibar

Altuna III-Ezkurdia vs Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Abenduak 5, Zornotza

Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Rezusta

Abenduak 6, Bartzelona

Altuna III-Ezkurdia vs Zabala-Martija

Abenduak 7, Donostia

Laso-Albisu vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Abenduak 8, Tolosa

Jaka-Iztueta vs Artola-Imaz

------------------------------------------------------

4. JARDUNALDIA

Abenduak 12, Bilbo (Club Deportivo)

Altuna III-Ezkurdia vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Abenduak 13, Iruñea (Nafarroa Arena)

Laso-Albisu vs P. Etxeberria-Rezusta

Abenduak 13, Urretxu

Artola-Imaz vs Zabala-Martija

Abenduak 14, Mallabia

Jaka-Iztueta vs Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

5. JARDUNALDIA

Abenduak 19, Zalla

Zabala-Martija vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Abenduak 20, Donostia

Altuna III-Ezkurdia vs Artola-Imaz

Abenduak 21, Lekeitio

Elordi-Zabaleta vs Laso-Albisu

Abenduak 22, Arrasate

Jaka-Iztueta vs P. Etxeberria-Rezusta

------------------------------------------------------

6. JARDUNALDIA

Abenduak 25, Eibar

Artola-Imaz vs Elordi-Zabaleta

Abenduak 26, Barañain

P. Etxeberria-Rezusta vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Abenduak 27, Logroño

Jaka-Iztueta vs Zabala-Martija

Abenduak 28, Gasteiz

Altuna III-Ezkurdia vs Laso-Albisu

------------------------------------------------------

7. JARDUNALDIA

Abenduak 30, Azkoitia

Artola-Imaz vs P. Etxeberria-Rezusta

Abenduak 30, Durango

Elordi-Zabaleta vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Urtarrilak 1, Eibar

Laso-Albisu vs Zabala-Martija

Urtarrilak 2, Zornotza

Altuna III-Ezkurdia vs Jaka-Iztueta

------------------------------------------------------

LIGAKO 2. ITZULIA

8. JARDUNALDIA

Urtarrilak 4

Elordi-Zabaleta vs Zabala-Martija

Urtarrilak 4

Altuna III-Ezkurdia vs P. Etxeberria-Rezusta

Urtarrilak 4

Jaka-Iztueta vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Urtarrilak 4

Artola-Imaz vs Laso-Albisu

------------------------------------------------------

9. JARDUNALDIA

Urtarrilak 11

P. Etxeberria-Zabaleta vs Zabala-Martija

Urtarrilak 11

Artola-Imaz vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Urtarrilak 11

Jaka-Iztueta vs Laso-Albisu

Urtarrilak 11

Altuna III-Ezkurdia vs Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

10. JARDUNALDIA

Urtarrilak 18

Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Rezusta

Urtarrilak 18

Altuna III-Ezkurdia vs Zabala-Martija

Urtarrilak 18

Laso-Albisu vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Urtarrilak 18

Jaka-Iztueta vs Artola-Imaz

------------------------------------------------------

11. JARDUNALDIA

Urtarrilak 25

P. Etxeberria-Rezusta vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Urtarrilak 25

Jaka-Iztueta vs Zabala-Martija

Urtarrilak 25

Altuna III-Ezkurdia vs Laso-Albisu

Urtarrilak 25

Artola-Imaz vs Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

12. JARDUNALDIA

Otsailak 1

Zabala-Martija vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Otsailak 1

Altuna III-Ezkurdia vs Artola-Imaz

Otsailak 1

Elordi-Zabaleta vs Laso-Albisu

Otsailak 1

Jaka-Iztueta vs P. Etxeberria-Rezusta

------------------------------------------------------

13. JARDUNALDIA

Otsailak 8

Altuna III-Ezkurdia vs Jaka-Iztueta

Otsailak 8

Elordi-Zabaleta vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Otsailak 8

Laso-Albisu vs Zabala-Martija

Otsailak 8

Artola-Imaz vs P. Etxeberria-Rezusta

------------------------------------------------------

14. JARDUNALDIA

Otsailak 15

Laso-Albisu vs P. Etxeberria-Rezusta

Otsailak 15

Artola-Imaz vs Zabala-Martija

Otsailak 15

Altuna III-Ezkurdia vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Otsailak 15

Jaka-Iztueta vs Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

PLAY-OFFA

Otsailak 19, 3.a vs 4.a

Otsailak 20, 5.a vs 6.a

Otsailak 22, 19ko galtzailea vs 20ko irabazlea

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#