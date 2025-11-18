Binakakoa
EMAITZAK
2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Hasierako ligak 14 jardunaldi izango ditu. Ondoren, play-offa jokatuko dute hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatutako bikoteek. Finalerdietako ligaxka izango da gero, eta, azkenik, finala, martxoaren 29an.
2025-2026ko Binakako Txapelketako egutegia. Irudia: EITB.
2025-2026ko Binakako Txapelketa azaroaren 21ean hasi eta 2026ko martxoaren 29an amaituko da, azken horretan jokatuko baitute final handia, Nafarroa Arenan, Iruñean. Zortzi bikote parte-hartzaileek hamalau jardunaldiko liga jokatuko dute, eta helburua izango dute finalerdietako ligaxkarako sailkatzea; sailkapeneko aurreneko biek modu zuzenean lortuko dute hori, eta liga hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren tokietan amaituko dutenek, ordea, play-offa jokatu beharko dute.
LIGAKO SAILKAPENA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.
|Altuna III-Ezkurdia
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Zabala-Martija
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Elordi-Zabaleta
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|P. Etxeberria-Rezusta
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Laso-Albisu
|0
|0
|0
|0
|0
|6.
|Jaka-Iztueta
|0
|0
|0
|0
|0
|7.
|Larrazabal-Mariezkurrena II
|0
|0
|0
|0
|0
|8.
|Artola-Imaz
|0
|0
|0
|0
|0
LIGAKO 1. ITZULIA
1. JARDUNALDIA
Azaroak 21, Beasain
Elordi-Zabaleta vs Zabala-Martija
Azaroak 22, Logroño
Altuna III-Ezkurdia vs P. Etxeberria-Rezusta
Azaroak 23, Agoitz
Jaka-Itzueta vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Azaroak 24, Tolosa
Artola-Imaz vs Laso-Albisu
2. JARDUNALDIA
Azaroak 28, Basauri
P. Etxeberria-Rezusta vs Zabala-Martija
Azaroak 29, Lizarra
Jaka-Iztueta vs Laso-Albisu
Azaroak 29, Oiartzun
Artola-Imaz vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Abenduak 1, Eibar
Altuna III-Ezkurdia vs Elordi-Zabaleta
3. JARDUNALDIA
Abenduak 5, Zornotza
Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Rezusta
Abenduak 6, Bartzelona
Altuna III-Ezkurdia vs Zabala-Martija
Abenduak 7, Donostia
Laso-Albisu vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Abenduak 8, Tolosa
Jaka-Iztueta vs Artola-Imaz
4. JARDUNALDIA
Abenduak 12, Bilbo (Club Deportivo)
Altuna III-Ezkurdia vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Abenduak 13, Iruñea (Nafarroa Arena)
Laso-Albisu vs P. Etxeberria-Rezusta
Abenduak 13, Urretxu
Artola-Imaz vs Zabala-Martija
Abenduak 14, Mallabia
Jaka-Iztueta vs Elordi-Zabaleta
5. JARDUNALDIA
Abenduak 19, Zalla
Zabala-Martija vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Abenduak 20, Donostia
Altuna III-Ezkurdia vs Artola-Imaz
Abenduak 21, Lekeitio
Elordi-Zabaleta vs Laso-Albisu
Abenduak 22, Arrasate
Jaka-Iztueta vs P. Etxeberria-Rezusta
6. JARDUNALDIA
Abenduak 25, Eibar
Artola-Imaz vs Elordi-Zabaleta
Abenduak 26, Barañain
P. Etxeberria-Rezusta vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Abenduak 27, Logroño
Jaka-Iztueta vs Zabala-Martija
Abenduak 28, Gasteiz
Altuna III-Ezkurdia vs Laso-Albisu
7. JARDUNALDIA
Abenduak 30, Azkoitia
Artola-Imaz vs P. Etxeberria-Rezusta
Abenduak 30, Durango
Elordi-Zabaleta vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Urtarrilak 1, Eibar
Laso-Albisu vs Zabala-Martija
Urtarrilak 2, Zornotza
Altuna III-Ezkurdia vs Jaka-Iztueta
LIGAKO 2. ITZULIA
8. JARDUNALDIA
Urtarrilak 4
Elordi-Zabaleta vs Zabala-Martija
Urtarrilak 4
Altuna III-Ezkurdia vs P. Etxeberria-Rezusta
Urtarrilak 4
Jaka-Iztueta vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Urtarrilak 4
Artola-Imaz vs Laso-Albisu
9. JARDUNALDIA
Urtarrilak 11
P. Etxeberria-Zabaleta vs Zabala-Martija
Urtarrilak 11
Artola-Imaz vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Urtarrilak 11
Jaka-Iztueta vs Laso-Albisu
Urtarrilak 11
Altuna III-Ezkurdia vs Elordi-Zabaleta
10. JARDUNALDIA
Urtarrilak 18
Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Rezusta
Urtarrilak 18
Altuna III-Ezkurdia vs Zabala-Martija
Urtarrilak 18
Laso-Albisu vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Urtarrilak 18
Jaka-Iztueta vs Artola-Imaz
11. JARDUNALDIA
Urtarrilak 25
P. Etxeberria-Rezusta vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Urtarrilak 25
Jaka-Iztueta vs Zabala-Martija
Urtarrilak 25
Altuna III-Ezkurdia vs Laso-Albisu
Urtarrilak 25
Artola-Imaz vs Elordi-Zabaleta
12. JARDUNALDIA
Otsailak 1
Zabala-Martija vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Otsailak 1
Altuna III-Ezkurdia vs Artola-Imaz
Otsailak 1
Elordi-Zabaleta vs Laso-Albisu
Otsailak 1
Jaka-Iztueta vs P. Etxeberria-Rezusta
13. JARDUNALDIA
Otsailak 8
Altuna III-Ezkurdia vs Jaka-Iztueta
Otsailak 8
Elordi-Zabaleta vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Otsailak 8
Laso-Albisu vs Zabala-Martija
Otsailak 8
Artola-Imaz vs P. Etxeberria-Rezusta
14. JARDUNALDIA
Otsailak 15
Laso-Albisu vs P. Etxeberria-Rezusta
Otsailak 15
Artola-Imaz vs Zabala-Martija
Otsailak 15
Altuna III-Ezkurdia vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Otsailak 15
Jaka-Iztueta vs Elordi-Zabaleta
PLAY-OFFA
Otsailak 19, 3.a vs 4.a
Otsailak 20, 5.a vs 6.a
Otsailak 22, 19ko galtzailea vs 20ko irabazlea