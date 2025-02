Binakakoa

Play-offak

Binakako Txapelketako finalerdietako ligaxkarako txartelak egongo dira jokoan otsailaren 20tik 23ra artean

EITB Media

Publikatuta: 2025/02/18 10:45 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2025/02/18 10:45 (UTC+1)

Hilaren 20an, ostegunean, Artola-Mariezkurrena II eta Elordi-Zabaleta bikoteak ariko dira nor baino nor gehiago, eta irabazleak finalerdietara sailkatuko dira; galtzaileak, aldiz, ostiraleko Jaka-Imaz vs Peña II-Albisu partidako irabazlearen izango du txapelketan jarraitzeko aukera, otsailaren 23an.

Zornotzan jokatutako Elordi-Zabaleta vs Peña II-Albisu partidako irudia. Argazkia: EITB Media