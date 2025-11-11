Itxi

X-eitb pilotari onena-X

X-eitb pilotari onena-X

EITB Pilotari Onena

Zesta Punta

Olharanek ordezkatuko du Johan, hurrengo astelehenean, Eusko Label Winter Serieseko laugarren jardunaldian

Pauko aurrelariak jokatuko du Biarritzekoaren ordez, azaroaren 17an; Olharan eta Gorkak Ludovic Lauche eta Jon Zabalaren aurka jokatuko dute, A multzoaren barnean.

  • Jean Olharan

    Jean Olharan

Albisteak (1)

Jean Olharanek ordezkatuko du Johan Sorozabal 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko laugarren jardunaldian, hurrengo astelehenean, azaroak 17. Pauko aurrelariak Biarritzekoaren ordez jokatuko du, Ludovic Laduche eta Jon Zabalaren aurkako partida, txapelketako A multzoaren barnean.

Olharan eta Gorkak Winter Series honetako lehenengo garaipena bilatuko dute, lehenengo jardunaldian Goitia eta Lekerikaren aurka galdu ostean; Beste alde batetik, Laduche eta Zabalak txapelketa garaipen batekin ireki zuten, izan ere, Erkiaga eta Zabalaren aurka irabaztea lortu zuten  bigarren jardunaldian.

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#