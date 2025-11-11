EITB Pilotari Onena
Olharanek ordezkatuko du Johan, hurrengo astelehenean, Eusko Label Winter Serieseko laugarren jardunaldian
Pauko aurrelariak jokatuko du Biarritzekoaren ordez, azaroaren 17an; Olharan eta Gorkak Ludovic Lauche eta Jon Zabalaren aurka jokatuko dute, A multzoaren barnean.
Jean Olharanek ordezkatuko du Johan Sorozabal 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko laugarren jardunaldian, hurrengo astelehenean, azaroak 17. Pauko aurrelariak Biarritzekoaren ordez jokatuko du, Ludovic Laduche eta Jon Zabalaren aurkako partida, txapelketako A multzoaren barnean.
Olharan eta Gorkak Winter Series honetako lehenengo garaipena bilatuko dute, lehenengo jardunaldian Goitia eta Lekerikaren aurka galdu ostean; Beste alde batetik, Laduche eta Zabalak txapelketa garaipen batekin ireki zuten, izan ere, Erkiaga eta Zabalaren aurka irabaztea lortu zuten bigarren jardunaldian.