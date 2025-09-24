Lau t'erdikoa
2024an, txapeldun
Unai Lasok ez du 2025eko Lau t'erdiko Txapelketan jokatuko
EITB
Bizkarretako aurrelariak eskuin belaunean egin zioten ebakuntzaren osteko sendatze prozesuan jarraitzen du, eta bilakaera "ona" ari da izaten, baina, Baikok iragarri duenez, "belauna ez du, oraindik, lehiaketarako maila egokian".
-
Unai Laso, 2024ko Lau t'erdikoaren finalean. Argazkia: EFE.
Unai Lasok ez du 2025eko Lau t'erdiko Txapelketan parte hartuko, eta, hala, ezingo du 2024an txapelketa horretan bertan lortutako txapela berretsi, Baikok asteazkenean iragarri duenez. Bizkarretako aurrelariak eskuin belaunean ekainean egin zioten ebakuntzaren osteko sendatze prozesuan jarraitzen du, eta bilakaera "ona" ari da izaten, baina, Baikok zehaztuta, "belauna ez du, oraindik, lehiaketarako maila egokian".
Pilotariari, ekainean, ebakuntza egin zioten, eskuin belaunean zuen tendinopatia errotulianoa sendatzeko. Nafarrak "errehabilitazio eta indartze lanarekin jarraitu beharko du datozen asteetan", eta, hortaz, baja da, Lau t'erdikorako.