Lau t'erdikoa
Astelehenean aurkeztu dute
Hamabi pilotari lehiatuko dira 2025eko Lau t’erdiko Txapelketan, ostiraletik aurrera
EITB
Final handia azaroaren 16an jokatuko dute. Unai Lasok, 2024ko txapelduna bera, ezingo du parte hartu aurtengo ekitaldian, belaunean egin zioten ebakuntzaren sendatze prozesuan oraindik baitago.
Hamabi pilotarik jokatuko dute 2025eko Lau t'erdiko Txapelketan, ostiraletik, alegia, urriaren 3tik; izan ere, egun horretarako daude iragarrita final zortzirenetako lehenengo bi kanporaketak. Final handia, ordea, azaroaren 16an izango da, oraindik zehaztu gabe dagoen frontoi batean. 2025eko Lau t'erdikoa astelehenean aurkeztu dute, Bilbon; Unai Laso egungo txapeldunak ezin izango du duela urtebete jantzitako txapela berretsi, belaunean egin zioten ebakuntzaren sendatze prozesua oraindik baitabil, eta txapelketak nabarmentzeko moduko berrikuntza bat dakar: hain zuzen ere, sakea lau t'erdira atzeratu dute, hasierako jokaldiak jokoan eragin txikiagoa izatea helburu.
Testuinguru honetan, Baikok, aurtengo Lau t'erdirako, pilotari hauek aukeratu ditu, A Seriean: Iñaki Artola, Joanes Bakaikoa, Erik Jaka, Iker Larrazabal, Jon Ander Peña eta Iraitz Zubizarreta. Aspek, aldiz, honako hauek hautatu ditu: Jokin Altuna, Dario Gomez, Aitor Elordi, Joseba Ezkurdia, Peio Etxeberria eta Javi Zabala. Horietako lau zerrendaburuak dira, eta, hortaz, bermatuta dute final laurdenetako ligaxkan izango direla: hain zuzen ere, Altuna III.a eta Peña II.a A multzoan izango dira, eta Jaka eta P. Etxeberria B multzoan. Beste zortziek, txapelketako lehen asteburuan, ligaxka horretan izateko txartela eskuratu beharko dute.
Txapelketa Zallan eta Alegian hasiko da; Gipuzkoako herrian, Artola eta Bakaikoa arituko dira nor baino nor gehiago, eta Bizkaiko pilotalekuan Ezkurdia eta Elordi kantxaratuko dira. Biharamunean, Lau t'erdikoa Sorian izango da, Dario-Zabala partida bertan jokatuko baitute; eta final laurdenetarako azken postua igandean izango da jokoan, Eibarren, Larrazabal-Zubizarreta III neurketan. Alegiako eta Soriako irabazleak A multzoan izango dira, eta Zallakoa eta Eibarrekoa, ordea, B multzoan.
2025eko lau t'erdikoaren finalaurrekoak azaroan 1ean eta 2an jokatuko dituzte, hurrenez hurren Donostian eta Gasteizen, eta hirugarren posturako norgehiagoka azaroaren 9an izango da, oraindik ez dute zehaztu non. Txapelketak, halaber, beste berrikuntza bat ere badu: material aukeraketa partidako egun berean egingo dute beti. Pilotariek, hala, bidaia luze gutxiago egin beharko dituzte.
B Serieko finala Tolosan izango da
2025eko Lau t'erdiko B Serieko Txapelketari dagokionez, ostiralean hasiko da, hori ere, eta finala azaroaren 8an jokatuko dute, Tolosan.