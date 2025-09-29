Lau t'erdikoa
Emaitzak
2025eko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak
Urriaren 3tik azaroaren 16ra bitartean jokatuko dute.
2025eko Lau t'erdiko Txapelketa. Irudia: EITB.
FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
|A MULTZOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.a
|Altuna III
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Peña II
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Artola/Bakaikoa
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Darío/Zabala
|0
|0
|0
|0
|0
|B MULTZOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.a
|Jaka
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|P. Etxeberria
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Ezkurdia/Elordi
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Larrazabal/Zubizarreta III
|0
|0
|0
|0
|0
FINAL ZORTZIRENAK
Urriak 3, Alegia
Artola vs Bakaikoa
Urriak 3, Zalla
Ezkurdia vs Elordi
Urriak 4, Soria
Dario vs Zabala
Urriak 5, Eibar
Larrazabal vs Zubizarreta III
FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
1. JARDUNALDIA
Urriak 10, Atarrabia
Jaka vs P. Etxeberria (B MULTZOA)
Urriak 10, Azkoitia
Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi vs Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (B MULTZOA)
Urriak 11, Bilbo
Altuna III vs Peña II (A MULTZOA)
Urriak 12, Lekunberri
Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa vs Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa (A MULTZOA)
2. JARDUNALDIA
Urriak 17, Villabona
Jaka vs Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (B MULTZOA)
Urriak 17, Zornotza
P Etxeberria vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (B MULTZOA)
Urriak 18, Donostia
Altuna III vs Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa (A MULTZOA)
Urriak 19, Tolosa
Peña II vs Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa (A MULTZOA)
3. JARDUNALDIA
Urriak 24, Tafalla
Jaka vs Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (B MULTZOA)
Urriak 24, Elizondo
P. Etxeberria vs Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (B MULTZOA)
Urriak 25, Tolosa
Altuna III vs Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa (A MULTZOA)
Urriak 26, Bilbo
Peña II vs Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa (A MULTZOA)
FINALAURREKOAK
Azaroak 1, Donostia edo Gasteiz
XXXXX vs XXXXX
Azaroak 2, Donostia edo Gasteiz
XXXXX vs XXXXX
3. ETA 4. POSTUAK
Azaroak 9
XXXXX vs XXXXX
FINALA
Azaroak 16
XXXXX vs XXXXX