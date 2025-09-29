Itxi

Lau t'erdikoa

Emaitzak

2025eko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak

EITB

Urriaren 3tik azaroaren 16ra bitartean jokatuko dute.

  • 2025eko Lau t'erdiko Txapelketa. Irudia: EITB.

    2025eko Lau t'erdiko Txapelketa. Irudia: EITB.

 

FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
             
  A MULTZOA J I AT KT +/-
             
1.a Altuna III 0 0 0 0 0
2.a Peña II 0 0 0 0 0
3.a Artola/Bakaikoa 0 0 0 0 0
4.a Darío/Zabala 0 0 0 0 0
             
             
  B MULTZOA  J I AT KT +/-
           
1.a Jaka 0 0 0 0 0
2.a P. Etxeberria 0 0 0 0 0
3.a Ezkurdia/Elordi 
 0 0 0 0 0
4.a Larrazabal/Zubizarreta III 0 0 0 0 0

 

FINAL ZORTZIRENAK

Urriak 3, Alegia

Artola vs Bakaikoa

Urriak 3, Zalla

Ezkurdia vs Elordi

Urriak 4, Soria

Dario vs Zabala

Urriak 5, Eibar

Larrazabal vs Zubizarreta III

------------------------------------------------------

FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA

1. JARDUNALDIA

Urriak 10, Atarrabia

Jaka vs P. Etxeberria (B MULTZOA)

Urriak 10, Azkoitia

Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi vs Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (B MULTZOA)

Urriak 11, Bilbo

Altuna III vs Peña II (A MULTZOA)

Urriak 12, Lekunberri

Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa vs Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa (A MULTZOA)

------------------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Urriak 17, Villabona

Jaka vs Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (B MULTZOA)

Urriak 17, Zornotza

P Etxeberria vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (B MULTZOA)

Urriak 18, Donostia

Altuna III vs Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa (A MULTZOA)

Urriak 19, Tolosa

Peña II vs Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa (A MULTZOA)

------------------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Urriak 24, Tafalla

Jaka vs Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (B MULTZOA)

Urriak 24, Elizondo

P. Etxeberria vs Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (B MULTZOA)

Urriak 25, Tolosa

Altuna III vs Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa (A MULTZOA)

Urriak 26, Bilbo

Peña II vs Dario/Zabala/Artola/Bakaikoa (A MULTZOA)

------------------------------------------------------

FINALAURREKOAK

Azaroak 1, Donostia edo Gasteiz

XXXXX vs XXXXX

Azaroak 2, Donostia edo Gasteiz

XXXXX vs XXXXX

------------------------------------------------------

3. ETA 4. POSTUAK

Azaroak 9

XXXXX vs XXXXX

------------------------------------------------------

FINALA

Azaroak 16

XXXXX vs XXXXX

