Lau t'erdikoa
Finala
2025eko Lau t´erdiko finala Bizkaia frontoian jokatuko da, Bilbon
EITB
Txapela jokoan egonen den partida aurretik ezarrita zegoen bezala, azaoraren 16, igandean jokatuko da.
Unai Lasok lortu zuen txapela 2024an, Argazkia:EFE
2025ko Lau t´erdiko txapelketaren final handia Bizkaia frontoian jokatuko da, Bilbon, Aspe eta Baiko astearte honetan iragarri duten bezala. Txapela jokoan egonen den partida aurretik ezarrita zegoen bezala, azaoraren 16, igandean jokatuko da.
Baiko eta Aspek iragarri dutenez final handi honetarako sarrerak ostegun honetatik, salmentan egonen dira. Urriaren 16a 14:00tan.
Txapelketa, momentu honetan, final laurdenetako ligaxkaren borroka betean dago.