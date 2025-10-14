Lau t'erdikoa Final La final del Cuatro y Medio de 2025 será en el frontón Bizkaia, en Bilbao EITB Publikatuta: 2025/10/14 18:13 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2025/10/14 18:13 (UTC+2) El partido en el que estará en juego la txapela tendrá lugar, como estaba anunciado, el 16 de noviembre, domingo. Unai Lasok lortu zuen txapela 2024an, Argazkia:EFE Whatsapp

La gran final del Campeonato del Cuatro y Medio de 2025 se disputará en el frontón Bizkaia, en Bilbao, tal y como han anunciado, este martes, Aspe y Baiko. El partido en el que estará en juego la txapela tendrá lugar, como ya estaba anunciado, el próximo 16 de noviembre, domingo.

Baiko y Aspe, además, han precisado que las entradas para esta gran final van a estar a la venta desde este jueves, 16 de octubre, a las 14:00 horas.

El campeonato, en estos momentos, se encuentra en plena disputa de la liguilla de cuartos de final.