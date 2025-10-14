Lau t'erdikoa
Final
La final del Cuatro y Medio de 2025 será en el frontón Bizkaia, en Bilbao
EITB
El partido en el que estará en juego la txapela tendrá lugar, como estaba anunciado, el 16 de noviembre, domingo.
Unai Lasok lortu zuen txapela 2024an, Argazkia:EFE
La gran final del Campeonato del Cuatro y Medio de 2025 se disputará en el frontón Bizkaia, en Bilbao, tal y como han anunciado, este martes, Aspe y Baiko. El partido en el que estará en juego la txapela tendrá lugar, como ya estaba anunciado, el próximo 16 de noviembre, domingo.
Baiko y Aspe, además, han precisado que las entradas para esta gran final van a estar a la venta desde este jueves, 16 de octubre, a las 14:00 horas.
El campeonato, en estos momentos, se encuentra en plena disputa de la liguilla de cuartos de final.