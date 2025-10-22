Lau t'erdikoa
Final laurdenetako ligaxka
Altunak ez du Zabalaren aurka jokatuko larunbatean, Lau t’erdiko Txapelketako hirugarren jardunaldian
EITB
Jokin Altuna, Iñaki Artolaren ondoan, artxiboko irudian. Argazkia: EFE.
Jokin Altunak, lesio bat tarteko, ez du Javi Zabalaren aurka jokatuko larunbatean, Tolosan, 2025eko Lau t'erdiko Txapelketako final laurdenetako ligaxkako hirugarren eta azken jardunaldian, asteazkenean Aspek eta Baikok iragarri dutenez eta EPELeko Lehiaketa epaileak hala erabakita. Ondorioz, Zabalak 0-22 irabaziko du partida hori, eta, beraz, finalerdietarako sailkatuko da; Bakaikoak eta Peña II.ak, ordea, ez dute txapelketan jarraitzeko aukerarik izango. Hain zuzen ere, Altuna III.ak tendinopatia muskularra du.
Asteburuko jardunaldian, A multzoan, Javi Zabalak, Joanes Bakaikoak eta Jon Ander Peñak finalerdietarako txartel bat zuten jokoan; izan ere, Altuna III.ak, aurreneko bi partidetan garaipena eskuratuta, bermatuta zuen sailkatzea. Nola Zabalak, orain, garaipena erdietsiko duen, 0-22, Jokin Altunaren aurka, Naiarako pilotariak multzoko lehenengo postua izango du, eta Altuna III.ak bigarrena. Aspeko bi pilotariak izango dira finalaurrekoetan.