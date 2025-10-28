Itxi

Senar-Murua Lau t' erdiko B Serieko finalerdia astelehenera atzeratu dute, eta Tolosan jokatuko da

Hasiera batean, norgehiagoka ostiral honetan jokatzekoa zen, Diman, bi finalerdiak erabakitzeko jaialdiaren baitan. Amiano eta Rekalderen arteko B Serieko txapelketako beste finalerdia, ostera, ostiralean jokatuko da Bizkaiko udalerrian.

  • Murua izerdia kentzen, Serie B txapelketako partida batean. Irudia: EITB

Aspe Pilotak, bere karteldegiaren bidez, gaur jakitera eman duenez, Senar eta Muruaren arteko Lau t'erdiko B Serieko txapelketako finalerdia datorren astelehenean jokatuko da Tolosan (Gipuzkoa), 16:30ean hasiko den jaialdian.

Hasiera batean, norgehiagoka ostiral honetan joakatzekoa zen Diman (Bizkaia), bi finalerdiak argitzeko jaialdiaren baitan.

Amiano eta Rekalderen arteko B Serieko txapelketako beste finalerdia, aldiz, ostiralean jokatuko da, Diman, 21:15ean hasiko den jaialdian.

Txapelketaren finala Irunen jokatuko da, azaroaren 8an, 17:30ean.

