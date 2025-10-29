Lau t'erdikoa
Gasteizen
Ezkurdiak, eskuineko eskuaren eskafoidean kontusio bat duela, Lau t'erdiko finalerdia jokatuko du larunbatean
EITB
Arbizuko pilotariak Javi Zabalaren aurka jokatuko du, txapelketako finalean postu bat jokoan. Egindako erresonantzia magnetikoak hausturarik egotea ezeztatu du.
Joseba Ezkurdia, IRUDIA: EFE
Joseba Ezkurdiak larunbatean jokatuko du 2026ko Lau t'erdiko txapelketaren finalerdia, Gasteizko Ogueta frontoian, Javi Zabalaren aurka, asteazken honetan baieztatu denez. Arbizuko pilotariak eskuineko eskuaren eskafoidean kontusio bat dauka, eta egindako erresonantzia magnetikoak haustura egotea ezeztatu du; beraz partidua jokatu ahalko du.
Asteartean, materialaren aukeraketan, Ezkurdiak ongi sentitzen zela aipatu zuen jada, baina, behin-betiko erabakia hartzeko, proga medikura itxarongo zuela jakinarazi zuen. Proga positiboa izan da, eta pilotari nafarrak finalerdia jokatu ahalko du, Ogueta frontoian.
Partida zuzenean izango da ikusgai, eitb.eus eta ETB1en bidez.