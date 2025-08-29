Pilota
2025eko Munduko Txapelketa
Euskal Selekzioa bikote mistoen finalera sailkatu da
EITB
Herbehereetako Jurrit Osinga eta Marrit Zeinstra izango dituzte aurkari larunbat arratsaldean jokatuko den finalean.
-
Lur Ziarrusta eta Laia Salsamendi. Argazkia: EEPF
Lur Ziarrusta eta Miren Larrate bikote mistoen finalera igaro dira Euskal Selekzioarekin ostiral honetan WallBalleko Munduko Txapelketako finalerdietan Euskal Pilota Federazioko taldekideak ere diren Mikel Aurrekoetxea eta Laia Salsamendi 15-11 eta 15-11 garaituta. Hala, Herbehereetako Jurrit Osinga eta Marrit Zeinstra izango dituzte aurkari larunbat arratsaldean jokatuko den finalean.
Bestalde, Mikel Beldarrain eta Olatz Arrizabalaga ligaxkako fasean geratu dira kanpoan. Bi partidak galduta, aurkarien emaitzek ez diete mesederik egin eta aurrera jarraitzeko aukerarik gabe geratu dira.
Gizonezkoen eta emakumezkoen bikoteak
Arratsaldean, gizonezkoetan, Beldarrainek eta Aurrekoetxeak hiru partidak irabazi dituzte, Puerto Ricoren, Herbehereen eta Argentinaren aurka.
Emakumezkoetan, berriz, Miren Larrartek, Olatz Arrizabalagak eta Laia Salsamendik garaipen argiak lortu dituzte Britainia Handiaren eta Belgikaren aurka.
Horrela, Euskal Selekzioko pilotari guztiak finalerdietara pasa dira. Horiek larunbat goizean jokatuko dira, eta finalak 13:30ean hasiko dira.