Pilota
2025eko Munduko Txapelketa
4 urre eta 3 zilar lortu ditu Euskal Selekzioak Munduko Wallball Txapelketan
EITB
Urrezko dominak bikote mistoetan, banakako emakumezkoetan, banakako gizonezkoetan eta binakako gizonezkoetan lortu dituzte. Zilarrezkoak, berriz, banakako emakumezkoetan, banakako gizonezkoetan eta emakumezko bikoteetan lortu dituzte.
Olatz Arrizabalaga eta Miren Larrarte. Argazkia: EEPF
Leewardenen jokatu den Munduko Wallball Txapelketan Euskal Selekzioak 4 urrezko domina eta 3 zilarrezko eskuratu ditu larunbat honetan modalitate desberdinetan lehiatutako finaletan.
Balantze historikoa lortu dute: urrezko dominak bikote mistoetan, banakako emakumezkoetan, banakako gizonezkoetan eta binakako gizonezkoetan lortu dituzte. Zilarrezkoak, berriz, banakako emakumezkoetan, banakako gizonezkoetan eta emakumezko bikoteetan lortu dituzte.
Bikote mistoen finalean, Lur Ziarrusta eta Miren Larrarte Jurrit Osinga eta Marrit Zeinstraren aurka aritu dira. Lehen seta estua izan da (21-19), baina bigarrena errazago bereganatu dute (21-15) urrez jasotzeko.
Banakako emakumezkoen finalean, Miren Larrarte eta Olatz Arrizabalaga euskaldunak aritu dira. Bigarren hau nagusitu da hirugarren setera arte joan den partidan, munduko txapeldun bilakatuz (16-21, 21-3 eta 6-11).
Banakako gizonezkoen finalean, Mikel Beldarrain atera da garaile Egoitz Amantegiren kontra. Lehen seta berea izan da (21-10) eta bigarrenean ere, kostata, baina nagusitu da (21-19).
Emakumezko bikoteetan, Miren eta Olatz kantxaratu dira berriz, Marrit eta Hiske Zeinstraren holandarren aurka. Aurretik pilatutako nekea nabaritu zaie, eta oraingoan zilarrarekin konformatu behar izan dira (21-14 eta 21-12).
Azkenik, gizonezko bikoteetan, Lur Ziarrustak eta Mikel Beldarrainek lortu dute urrea, Luke Thompson eta Christian Blackaby britainiarren aurka (21-19 eta 21-12).