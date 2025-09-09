Pilota
ZESTA-PUNTA
Jai Alai Ligako finalak, EITB Median ikusgai
EITB MEDIA
Irailaren 15ean eta 22an jokatuko dituzte finalaurrekoak, Donostiako Carmelo Balda frontoian; final handiak, ostera, hilaren 29an izango dira. EITB Median ikusgai izango dira hiru jardunaldiak, zuzenean.
Jai Alai Liga zesta-punta txapelketaren finalak Donostiako Carmelo Balda frontoian jokatuko dituzte aurten, eta EITBk zuzenean ikusteko aukera emango du, eitb.eus-en eta ETB1en.
Lehen finalaurrekoak irailaren 15ean jokatuko dituzte bikote hauek: Ihart-Frida vs Sorozabal-Arai eta Johan-Lekerika vs Urreisti-Basque. Ondoren, handik astebetera, irailaren 22an, bigarren finalerdien txanda izango da: Elaia-Maia vs Maite-Maialen eta Erkiaga-Gorka vs Barandika-Lopez bikoteak izango dira aurrez aurre. Barandikak eta Lopezek iaz irabazitako titulua defendatuko dute. Final handiak irailaren 29an jokatuko dira.
Batetik, emakumezkoetan, edizio historikoa izan da aurtengoa, Jai Alai Ligaren lehen urtea izan baita: 9 Master jokatu dituzte, eta, guztira, 20 puntista aritu dira lehian. Bestetik, gizonezkoen ligak 11 hilabete iraun du, eta 30 txapelketa jokatu dituzte.