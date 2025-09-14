Itxi

Pilota

Pilota

Pilota

CaixaBank Mastersa

Zabala eta Mariezkurrena, CaixaBank Masterseko txapeldunak!

I. G. | EITB

Bikote urdinak 15-22 irabazi die Altunari eta Imazi partida oso bizian. Tanto luzeak jokatu dituzte eta asko borrokatu dira txapela lortzeko.

1:20
Zabala eta Mariezkurrena

Bideoak (2)

Javier Zabala eta Jon Mariezkurrena nagusitu dira 2025eko CaixaBank Mastersean, igande honetan Nafarroa Arenan jokatu den finalean Jokin Altuna eta Ander Imaz 15-22 garaituta.

Lehen tantoak gorriek egin dituzte (3-1), baina Zabalak eta Mariezkurrenak laster hartu dute jokoaren gidaritza, lehen aldea lortzeko (5-11). Altuna jokotik at mantentzeko helburuarekin, atzealdean kargatu dute jokoa, Mariezkurrenaren indarra baliatuta eta aurrean tantoak azkar bukatuta.

Partidak aurrera egin ahala, pilotariak nekea nabaritzen joan dira eta tantoak luzatzen hasi dira (11-16). Horrek aukera gehiago eman dio Altunari jokoan sartzeko, eta urdinekiko aldea txikituz joan dira pixkanaka (13-17).

15. tantoraino hurbildu dira Altuna eta Imaz (15-17), baina hortik aurrera Zabala eta Mariezkurrena nagusitu dira azken tantoraino, finala irabazteko (15-22).

1:25

Mariezkurrena: ''Partiduan ondo sartu gara, eta horrek asko lagundu digu''

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#