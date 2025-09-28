Pilota
Udako Emakume Master Cup
Ibarrola eta Gaminde, Udako Emakume Master Cupeko Binakako txapeldun
L.U. | EITB MEDIA
7 eta 22 menderatu dituzte Arrizabalaga eta Bergara, Bermeoko Hartza pilotalekuan jokatutako finalean, erakustaldi bikaina emanda.
Aizane Ibarrola eta Enara Gaminde dira 2025eko Udako Emakume Master Cupeko Binakako txapeldunak. Uharteko aurrelaria eta Laukizko atzelaria nagusi izan dira Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergararen aurka Bermeoko Hartza pilotalekuan jokatutako final handian, 7 eta 22 gailenduta.
Olatz Arrizabalagak ordezkatu du min hartuta dagoen Amaia Aldai Bermeoko finalean San Mateotako finalean eskuin eskuan min hartu ostean.
Final orekatua eta estua aurreikusita zegoen, baina ez da horrelakorik gertatu. Ibarrolak eta Gamindek osatutako bikote sendoa eta gazteak erabateko nagusitasuna erakutsi baitu partida osoan zehar.
Ibarrolaren eta Gaminderen estrategia saketik tantoa egin edo atzean min egitea izan da. Aginte makila Gamindek hartu du, bikotearen sama bere gain hartuta. Dena den, Arraizak egindako lana ere bikaina izan da, sendotasun handia erakutsi baitu atzean.
Gauzak horrela, urdinak hasieratik jarri dira aurretik, sei tanto jarrain eginda. Izan ere, Ibarrolak oso ondo baliatu ditu sakeak min handia egiteko. Partida aurrera egin ahala, partziala handituz joan da (1-10), eta bikote gorriak partzial hori murrizteko arriskuak hartu behar izan ditu.
Arrizabalagak atzera egin du, Arrate Bergara lagundu nahian, eta hutsuneak sortu dira aurrean, bikote urdinak tantoak egiteko aprobetxatu dituena. Aldea gero eta handiagoa izan da (3-15), eta urdinei tantoa egiteko lan handia egin behar izan dute gorriek.
Markagailuan alde handia izatea, bestalde, lasaitasuna eta konfiantza eman die urdinei. Azkenean, Aizane Ibarrola eta Enara Gamindek osatutako bikotea oso nagusi izan da, eta oparirik eman gabe 7-22 gailendu dira.
Finala, tantoz tanto:
0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5,0- 6, 1-6, 1-7, 1.8, 1-9, 1.10, 2-10, 2-11, 2-12, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 4-15, 4-16, 4-17, 5-17, 5-18, 5-19, 6-19, 6-20, 7-20, 7-21, 7-22