Pilota
22:15ean
Jai Alai Leagueko finalak, gaur gauean, EITB Median
EITB MEDIA
Batetik, Urreisti-Basque eta Barandika-Lopez bikoteek neurtuko dituzte elkarren indarrak; bestetik, ordea, Elaia-Maia eta Arai-Oihana kantxaratuko dira. Bi neurketak ETB1en eta eitb.eus-en izango dira ikusgai.
Jai Alai League
Jai Alai League zesta-punta txapelketako finalak hartuko du gaur, irailak 29, Donostiako Karmelo Balda frontoiak. Emakumezkoetan, Elaia Gogenola-Maia Goikoetxea eta Arai Lejardi-Oihana Sorozabal bikoteak izango dira aurrez aurre. Ez dago faborito garbirik; beraz, ikusteke dago nork estreinatuko duen lehen edizio honetako palmaresaren gailurra.
Gizonezkoetan, berriz, Barandika eta Lopez iaz lortutako garaipena errepikatzen saiatuko da Urreisti eta Basqueren aurrean.
Partidak EITB Median izango dira ikusgai, eitb.eus-en eta ETB1en.