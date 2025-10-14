Itxi

WINTER SERIES

Jarraitu zuzenean Eusko Label Winter Series 2025-2026 txapelketaren aurkezpena

Neguko zesta-punta txapelketaren bosgarren edizioaren aurkezpena, gaur goizean, Lagako hondartzan.

  • Eusko Label Winter Series 2024 edizioko puntistak. Irudia: EITB Media

Lagako hondartzan, Ibarrangelun, Eusko Label Winter Series 2025-2026 txapelketaren bosgarren edizioaren aurkezpen ofiziala egingo da goizean. Ekitaldia 11:30ean hasiko da eta streaming bidez jarraitu ahal izango da eitb.eus-en.

Antolatzaileek zesta-puntaren neguko egutegian erreferente gisa finkatu den lehiaketaren xehetasunak azalduko dituzte. Hala nola, parte hartuko duten puntistak zeintzuk izango diren eta zein bikote osatuko dituzten.

