Pilota
WINTER SERIES
Jarraitu zuzenean Eusko Label Winter Series 2025-2026 txapelketaren aurkezpena
Neguko zesta-punta txapelketaren bosgarren edizioaren aurkezpena, gaur goizean, Lagako hondartzan.
-
Eusko Label Winter Series 2024 edizioko puntistak. Irudia: EITB Media
Lagako hondartzan, Ibarrangelun, Eusko Label Winter Series 2025-2026 txapelketaren bosgarren edizioaren aurkezpen ofiziala egingo da goizean. Ekitaldia 11:30ean hasiko da eta streaming bidez jarraitu ahal izango da eitb.eus-en.
Antolatzaileek zesta-puntaren neguko egutegian erreferente gisa finkatu den lehiaketaren xehetasunak azalduko dituzte. Hala nola, parte hartuko duten puntistak zeintzuk izango diren eta zein bikote osatuko dituzten.