urriak 27 - otsailak 15
2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
EITB
Txapelketak 18 jardunaldi izango ditu, eta urriaren 27an hasiko da. Partida guztiak astelehenetan jokatuko dira, urtarrilaren 2ko jardunaldia (ostirala) eta finala izan ezik (otsailaren 15ean, igandea). Topaketak ETB1en eta eitb.eus izango dira ikusgai.
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko aurkezpena. Argazkia: EITB.
Eusko Label Winter Series txapelketaren bosgarren edizioa jokatuko da urriaren 27tik otsailaren 15era, 18 jardunalditan.
Zortzi bikotek hartuko dute parte txapelketan, bi multzotan, eta partida guztiak Gernikako Jai Alai pilotalekuan izango dira. Final-laurdenetako fasea hamar jardunalditan jokatuko da, eta finalerdiak, ligaxka gisa. Ondoren, finalerdietako bi bikote onenek elkarren aurka jokatuko dute final handian.
Partidu guztiak ETB1en eta eitb.eus-en izango dira ikusgai.
FINAL LAURDENETAKO FASEA
|
A MULTZOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|PUNTUAK
|1º
|Urreisti-Gorka
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Laduche-Manci
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Barandika-Lopez
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Goitia-Del Río
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|B MULTOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|PUNTUAK
|1º
|Urrutia-Basque
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Erkiaga-Ibarluzea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Johan-Lekerika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Olharan-Zabala
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Puntuazioa: 2-0 irabazi (4 puntu). 2-1 irabazi (3 puntu). 2-1 galdu (puntu 1). 2-0 galdu (0 puntu).
Azalpenak: J (Jokatutakoak), I (Irabazitakoak) AT (Aldeko Tantoak), KT (Kontrako Tantoak), +/- (Aldeko eta kontrako tantoen aldea).
EGUTEGIA: FINAL LAURDENETAKO FASEA
1. JARDUNALDIA (A multzoa eta B multzoa)
Goxerri-Manci vs Urreisti-Lopez
Johan-Gorka vs Goitia-Lekerika
2. JARDUNALDIA (A multzoa)
Erkiaga-Ibarluzea vs Laduche-Zabala
3. JARDUNALDIA (B multzoa)
Barandika-Basque vs Urreisti-Lopez
4. JARDUNALDIA (A multzoa)
Laduche-Zabala vs Johan-Gorka
5. JARDUNALDIA (B multzoa)
Barandika-Basque vs Goixerri-Manci
6. JARDUNALDIA (A multzoa)
Erkiaga-Ibarluzea vs Johan-Gorka
7. JARDUNALDIA
Zehazteke
Zehazteke
Zehazteke
Zehazteke, bi partidu