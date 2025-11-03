Itxi

2. Jardunaldia

Erkiaga-Ibarluzea vs Laduche-Zabala, Eusko Label Winter Series txapelketako 2. jardunaldian

Erkiaga eta Ibarluzea egungo txapeldunek hirugarren aldiz irabazi nahi dute txapela, eta hori lortzeko faboritoak dira. Partida ETB1en eta eitb.eus-en izango da ikusgai, 22:15etik aurrera.

Erkiaga-Ibarluzea eta Laduche-Zabala bikoteak, A taldekoak biak, izango dira Eusko Label Winter Series zesta-punta txapelketako bigarren jardunaldiko protagonistak astelehen honetan.  

Erkiaga eta Ibarluzea egungo txapeldunek hirugarrenez eskuratu nahi dute txapela, faboritoak izanik. Horretarako, Laduche-Zabala bikotea menderatuz hasi beharko dute gaur. 

Urriko azken asteleheneko emaitzek, eta batez ere, Johan eta Gorka bikotearen porrotak interesa eman dio sailkapenari.

Neurketa 22:15etik aurrera ikusteko aukera eskainiko du EITB Mediak, ETB1en eta eitb.eus-en.

