Pilota
Zesta-punta
Laduchek eta Zabalak, Erkiaga eta Ibarluzea txapeldunak menderatuta, hiru puntu lortu dituzte Winter Seriesen
EITB
Ludo Laduche eta Jon Zabala hiru jokotan gailendu dira, 11-15, 15-6 eta 4-5, txapelketako bigarren jardunaldian; hala, Laduchek eta Zabalak hiru puntu batu dituzte, eta Erkiagak eta Ibarluzeak, oraingoz, bat dute.
-
Laduche eta Zabala, partida amaituta. Argazkia: EITB.
Ludo Laduchek eta Jon Zabalak Aritz Erkiaga eta Ion Ibarluzea menderatu dituzte, hiru jokotan, 11-15, 15-6 eta 4-5, 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko ligaxkako bigarren jardunaldian, A multzoan, astelehenean, Gernikako Jai Alai pilotalekuan. Hala, Laduchek eta Zabalak hiru puntu dituzte sailkapenean, eta 2024an eta 2025ean titulua eskuratu zuten Erkiagak eta Ibarluzeak, ordea, bat dute, oraingoz; partida gogorra izan da, bi bikoteek izan dituzte irabazteko aukerak, eta hirugarren jokoko bederatzigarren tantoan zehaztu da nortzuek lortuko zuten garaipena.
Hala, lehenengo jokoan, Laduchek eta Zabalak neurketako aurreneko puntua eskuratu dute, 11-15 irabazita. Parean aritu dira bi bikoteak partidako hasierako minutuetan. Azken finean, erabakigarria izan da Getariako aurrelariak eta Markina-Xemeingo atzelariak tanto erabakigarrietan asmatu egin dutela; izan ere, azken bost tantoak jarraian egin dituzte, 11-10etik, eta, horrenbestez, norgehiagokari hasiera eman dion jokoa erdietsi dute.
Bigarren jokoa, ordea, oso bestelakoa izan da, Erkiaga eta Ibarluzea argi nagusi izan baitira. Ispasterreko aurrelariak eta Markina-Xemeingo atzelariak bost tantoko aldea jarri dute, 9-4koan, eta aurkariek ezin izan dute erantzun egokirik eman. 15-6 amaitu da bigarren joko hori, eta emaitza esanguratsua da, ulertzeko zer ikusi duten zaleek kantxaren gainean.
Hirugarren jokoan, emozio handia izan da. Laduche eta Zabala 0-2 eta 1-3 aurreratu dira, baina Erkiagak eta Ibarluzeak hiruna berdindu dute; laugarren tantoa eginda, Ludok eta Jonek tanto batera zuten garaipena, baina Aritzek eta Ionek amaierara arte behartu dute, 4-4koan. Partida erabaki duen tantoan, Aritz Erkiaga saiatu da pilota zaila jasotzen, hormatik gertu, eta ezin izan du, baina pilota saskiaz jo du, eta Laduchek eta Zabalak garaipena erdietsi dute.