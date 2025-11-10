Itxi

3. Jardunaldia

Urreisti-Lopez vs Barandika-Basque, Eusko Label Winter Seriesen 3. jardunaldian

EITB MEDIA

Urreisti eta Lopez B taldeko lehen postuan daude, lehen jardunaldian Goixerri eta Manci menderatuta. Partida ETB1en eta eitb.eus-en ikusteko aukera eskainiko du EITB Mediak, 22:15etik aurrera.

Eusko Label Winter Series txapelketako hirugarren jardunaldia jokatuko dute astelehen honetan. Barandikak eta Basquek debuta egingo dute aurtengo edizioan, Urreisti eta Lopezen aurkako hitzorduan.

Urreisti eta Lopez daude, egun, B taldearen lehen tokian, lehen jardunaldian Goixerri eta Manciri irabazi eta gero, 9-15 eta 7-15; horrenbestez, konfiantzaz egingo diote aurre gaurko erronkari.

22:15etik aurrera, ETB1en eta eitb.eus-en ikusi ahalko da.

