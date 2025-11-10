Pilota
3. Jardunaldia
Urreisti-Lopez vs Barandika-Basque, Eusko Label Winter Seriesen 3. jardunaldian
EITB MEDIA
Urreisti eta Lopez B taldeko lehen postuan daude, lehen jardunaldian Goixerri eta Manci menderatuta. Partida ETB1en eta eitb.eus-en ikusteko aukera eskainiko du EITB Mediak, 22:15etik aurrera.
-
Eusko Label Winter Series 2025-26
Eusko Label Winter Series txapelketako hirugarren jardunaldia jokatuko dute astelehen honetan. Barandikak eta Basquek debuta egingo dute aurtengo edizioan, Urreisti eta Lopezen aurkako hitzorduan.
Urreisti eta Lopez daude, egun, B taldearen lehen tokian, lehen jardunaldian Goixerri eta Manciri irabazi eta gero, 9-15 eta 7-15; horrenbestez, konfiantzaz egingo diote aurre gaurko erronkari.
22:15etik aurrera, ETB1en eta eitb.eus-en ikusi ahalko da.