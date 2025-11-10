Pilota
Hirugarren jardunaldia
Urreistik eta Lopezek bigarren garaipena lortu dute Winter Seriesen Barandikaren eta Basqueren kontra
EITB Media
Mutrikuko aurrelariak eta Zumaiako atzelariak bi jokotan (15-8 eta 15-14) gainditu dute Gernikakoak eta Bidartekoak osatutako bikotea. Gainera, finalerdietarako sailkapen matematikoa lortu dute.
Imanol Lopezen eta Eñaut Urreistiren arteko besarkada, neurketa amaitu ondoren. Irudia: EITB
Eñaut Urreistik eta Imanol Lopezek bi jokotan (15-8 eta 15-14) irabazi dute Xabi Barandika eta Thibault Basqueren aurka Eusko Label Winter Serieseko hirugarren jardunaldian. Horrela, Urreistik eta Lopezek elkarren segidako bigarren garaipena eta finalerdietarako sailkapen matematikoa lortu dute.
Dagoeneko Urreistik eta Lopezek euren maila erakutsi zuten txapelketako lehen jardunaldian. Garaipen argia lortu zuten Goixerri eta Manciren aurka bi jokotan, lau puntu lortuta eta B multzoko liderrak jarriz. Barandikarentzat eta Basquerentzat, ostera, arratsaldeko norgehiagoka Winterren debuta izan da. Ostiraletik ez zen sarrerarik geratzen.
Horrela, Urreistik eta Lopezek lau puntuko koltxoia zuten, eta Barandikak eta Basquek puntuak behar zituzten. Ligaxkak hiru neurketa ditu bikote bakoitzarentzat, eta hasieratik puntuak biltzea komeni da.
Lehen jokoa parekotasun eta berdinketa askorekin hasi da, baina azken txanpan Urreisti eta Lopezen alde erabaki da (15-8). Zumaiako atzelariak Bidartekoari nagusitu zaio atzeko koadroetan, eta Mutrikuko aurrelariak meritu handiko erreboteak eraman eta tantoak egin ditu.
Bigarren jokoa modu berezian hasi da, bi aurrelariek jarraian saketik egindako bi faltekin. Baina, laster, Urreistik eta Lopezek norabidea zuzendu eta partidan eta markagailuan agindu dute. Jokoaren azken txanpan, ordea, Gernikako aurrelariak eta atzelari lapurtarrak horien abantaila ezer ezean utzi dute, 14na berdintzea lortuz. Baina azkenean, sufrimenduarekin bada ere, mutrikuarrak eta zumaiarrak azken tantoa egin dute (15-14).