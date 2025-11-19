Pilota
Estatu Batuak
Miamiko zesta-puntako frontoi historikoak ateak berriro irekiko ditu 2026ko otsailean
EITB
World Jai-Alaik jakinarazi du asteazken honetan; frontoiak JAM Arena izena izanen du hemendik aintzinera, eta 1.500 ikuslerentzako edukiera izanen du.
-
Zesta punta
World Jai-Alaik Miamiko zesta-puntako frontoi historikoa 2026ko otsailean berriro irekiko dela iragarri du, asteazken honetan, frontoi horren mendeurrenerako egindako birmoldaketa sakonaren ostean.
Pilotaleku historiko hori Miami Kasinoan kokatuta dago, eta hemendik aintzinera JAM Arena izena izango du. Horrek 1.500 eserleku izango ditu, eta kirolerako, komediarako, kontzertuetarako eta kultur programaziorako erabili ahalko da, baita zesta-puntarako, antolatzaileek ohar batean jakinarazi dutenez.
"Erdiguneko kokalekuarekin eta giro familiarrarekin, JAM Arenak Floridaren hegoaldeko artista hoberenen arreta puntu berri bat jarriko du", esan du Scott Savin World Jai-Alaiko eragiketa zuzendariak.
Estatu Batuetan, 18 frontoi egon ziren, eta baita ia 500 euskal pilotari. Gar egun, berriz, bi daude: Dania Beachekoa, bertan Jai-Alai Ligako txapelketa bat jokatzen da, eta Magic City, Miamikoa.