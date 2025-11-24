Pilota
5. JARDUNALDIA
Barandika-Basque vs Goixerri-Manci, Eusko Label Winter Seriesen bosgarren jardunaldian
Gernika-Lumoko Jai Alai pilotalekuan jokatuko den norgehiagoka ETB1en eta eitb.eus-en egongo da ikusgai, 22:15etik aurrera.
Eusko Label Winter Series 2025-26
B taldeko Barandika-Basque eta Goixerri-Manci bikoteen txanda izango da, astelehen honetan, Eusko Label Winter Series zesta-punta txapelketan. Ez batak ez besteak ez du orain arte punturik lortu; beraz, gaur izango beste aukera bat.
Goixerrik eta Mancik Urreisti eta Lopez egungo B taldeko egungo liderren aurka galdu zuten lehen jardunaldian; Barandikak eta Basquek ere ezin izan zituzten mendean hartu, hirugarren jardunaldian.
Bosgarren jardunaldiko partida 22:15ean izango da ikusgai, ETB1en eta eitb.eus-en.