Pilota
Zesta-Punta
Atainek Jai Alai Leagueko txapelketa ofizialak jokatzen hasiko da
EITB
Gorka Mugartegi“Atain”, atzelaria, Eraman! Enpresak “afizionatu ataleko nabarmenduena” bezala definitzen dueña, puntista hoberenen aurka jokatzera pasatuko da Daniako (Estatu Batuak) denboraldia amaitu ondoren, otsailaren amaieran.
-
Atain Gorka Mugartegi; IRUDIA: ERAMAN
Gorka Mugartegi "Atain" Eraman! proiektura gehituko da, enpresak astearte honetan jakinarazi duen arabera. Atzelari bizkaitarra afizionatu atalaren nabarmenduena da eta Jai Alai Leagueko txapelketa ofizialak jokatzen hasiko da, hau da, zesta-puntako zirkuitu profesionalean, Daniako (Estatu Batuak) denboraldia amaitzen denean, otsailaren amaieran.
Eraman!-en arabera, Atain gorpuzkera handiko pilotaría da (1,89m alturaz eta 89 kilo) eta pilotaren jaurtiketan indar handia daukana, aurreko ekainean, Gernikako Nazioen Ligan erakutsi zuen bezala. Bi urteko jarraipenaren ondoren, Iñaki Osa Goikoetxeak bideratutako intendentziak Atainek, Ligako txapelketa handietan, pilotari hoberenen aurka jokatzen hasteko beharrezko heldutasuna lortu duela uste du.