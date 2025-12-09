Goitia eta Lekerika eta Johan eta Gorka, Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkara

Pilota
Alex Goitiak eta Unai Lekerikak Laduche eta Zabala menderatu dituzte, bi jokotan, 15-12 eta 15-14, eta emaitza horrek sailkatzeko aukerarik gabe utzi ditu Erkiaga eta Ibarluzea eta asteleheneko partidan galtzaile atera den bikotea.
-
Unai Lekerika eta Alex Goitia. Argazkia: ERAMAN!
Alex Goitia eta Unai Lekerika eta Johan eta Gorka Sorozabal anaiak 2025-2026ko Eusko Label Winter Seriseko finalerdietako ligaxkara sailkatu dira, Gernikako Jai Alai pilotalekuan, astelehenean. Txapelketako zazpigarren jardunaldian, Goitiak eta Lekerikak Ludovic Laduche eta Jon Zabala menderatu dituzte, bi jokotan, 15-12 eta 15-14, A multzoan, eta emaitza horrek finalerdietako ligaxkara igarotzeko aukerarik gabe utzi ditu Aritz Erkiaga eta Ion Ibarluzea, alegia, azken bi urteotako txapeldunak, eta galtzaile irten den bikotea.
Astelehenero bezala, giro bikaina izan da Gernikako pilotalekuan. Lehenengo jokoan, Goitia eta Lekerika 15-12 gailendu dira; ematen zuen Laduchek eta Zabalak, 8-11 aurretik zihoazela, gertu zutela partidako aurreneko puntua, baina Markina-Xemeingo aurrelariak eta Gernikako atzelariak markagailua irauli egin dute, eta, azkenean, 15era iritsi dira. Gakoetakoa izan da bi puntista bizkaitarrek erabakitako pilota aldaketa.
Bigarren jokoan, emozio handia izan da, baita tentsioa ere. Bi bikoteak hamalauna izan gara, eta azken tanto hori guztiz erabakigarria zen, A multzoko lau bikoteentzat. Azkenean, Goitiak eta Lekerikak eskuratu dute, eta, horrenbestez, multzoko lehenengo postua bermatu; Johan eta Gorka bigarren tokitik sailkatuko dira.