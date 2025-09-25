Bilbao Basket
Min hartuta
Bagayokok lesioa du eskuin besaburuan
EITB Media
Bilbao Basketek azaldu duenez, "hainbat espezialistek lesioa aztertu ondoren" klubeko talde medikoak "tratamendu kontserbadore bat abiatzea erabaki du" Maliko pibotaren lesioa sendatzeko.
Bassala Bagayoko pibota. Irudia: Surne Bilbao Basket
Bassala Bagayoko Surne Bilbao Basketeko jokalariak "subluxazioa" du eskuin besaburuan, eta Euskal Kopako finalean baja izango da gaur Barakaldoko Lasesarre kiroldegian.
Bestalde, euskal derbiari begira, Jaume Ponsarnauren taldearen denboraldiaurreko azken norgehiagoka urriaren 4an Unicajaren kantxan 2025-25 Endesa Liga hasi aurretik, entrenatzaileak Stefan Lazarevic hegaleko serbiarra berreskuratuko du, Hiopos Lleidaren aurkako partidan, iragan igandean, baja izan ondoren.