Bilbao Basket
BILBAO BASKET - PERISTERI
Surne Bilbao Basketek galdu egin du Peristeriren aurka FIBA Europe Cup txapelketan (81-84)
Bilboko taldeak galdu egin du Miribillan, Peristeriren aurkako abantaila handia izan duen arren. Peristerik bere momentua aprobetxatu du norgehiagokaren azken txanpan.
-
Martin Krampelj eta Jake Van Tubbergen. Irudia: EFE
Surne Bilbao Basketek Peristeriren aurka galdu du FIBA Europe Cupeko lehen partidan 81-84ko emaitzarekin. Jaume Ponsarnauren taldeak 18 puntuko aldeaz agindu du bigarren laurdenean (48-30), talde lan onari eta Hilliard, Petrasek eta Normantas bezalako jokalarien ekarpenari esker. Etxekoen nagusitasuna atsedenaldira arte mantendu da, 48-33koarekin.
Atsedenaldiaren ostean, Peristeri aldea murrizten hasi da, Alvaro Cardenasen gidaritzapean. 22 puntu sartu ditu Cardenasek, eta funtsezko pieza izan da bisitarien erreakzioan. Talde greziarrak defentsako maila handitu du eta erasoan hazten joan da Nichols eta Harrisen ekarpenarekin. Azken minutuetan 0-12ko partzial batek markagailua irauli du, eta etxekoek argitasuna galdu dute une erabakigarrietan.
Bilbao Basketek, txapelketako egungo txapeldunak, bere esku izan du garaipenarekin hastea, baina amaiera estu batean eman du amore.
Fitxa teknikoa:
81 - Surne Bilbao Basket (23+25+17+16): Frey (2), Normantas (11), Hilliard (17), Krampelj (3) eta Hlinason (10) -hasierako bostekoa-; Pantzar (5), Jaworski (12), Font (5), Petrasek (10), Sylla (6) eta Errasti.
84 - Peristeri BC (16+17+24+27): Cardenas (22), CJ Harris (18), Jankovic (4), Van Tubbergen (6) eta Payne (8) -hasierako bostekoa-; Nichols (21), Abercombrie (5), Mouratos, Kaklamanakis eta Petrakis.
Partzialak: 23-16, 48-33 (atsedenaldia); 65-57 eta 81-84 (amaiera).
Epaileak: Nikola Perlic (Kroazia), Diogo Martins (Portugal) eta Julien Malane (Luxenburgo). Ezabaturik gabe.
Gertaerak: Miribillako Bilbao Arenan jokatutako FIBA Europa Kopako E Multzoko lehen jardunaldiko partida 3.728 ikusleren aurrean. Datu ofiziala. Chus Mateo hautatzaile nazional berriak ikusi du partida.