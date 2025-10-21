Itxi

Justin Jawroskik bihurdura bat dauka ezkerreko belahunean

Bilbao Basketeko jokalaria igandean lesionatu zen. FIBA Euro Cup txapelketan Brnoren aurkako partida jolastu ezingo duen arren, astearte arratsaldean egindako frogek lesio larriagoa egotea ezeztatu dute.

Justin Jawroskik bihurdura bat dauka ezkerreko belahunean, talde bilbotarrak jakinarazi duen arabera.

Jawroski igandean lesionatu zen, Juventud de Badalonaren aurkako partidan. FIBA Euro Cup txapelketan Brnoren aurkako partida jolastu ezingo duen arren, astearte arratsaldean egindako frogek lesio larriagoa egotea ezeztatu dute.

 

