Bilbao Basketek azken bi porrotak atzean utzi ditu, PUMPA Basket Brno Txekian jipoituta
Bizkaitarrak nagusi izan dira hasieratik amaierara, eta klubaren historian Europan lortutako garaipenik argiena erdietsi dute. Hlinason eta Krampelj 17 puntura arte joan dira, eta Fontek eta Pantzarrek 15 puntu sartu dituzte bakoitzak.
Brnon (Txekiar Errepublika) jokatutako partida. Irudia: Bilbao Basket
Surne Bilbao Basketek PUMPA Basket Brnori bisita egin dio gaur Starez Arena Vodova Txekiar Errepublikako bigarren hiri jendetsuenean eta aste honetan jasandako bi porrotak (Peristeri greziarraren eta Joventut Badalonaren aurrean) atzean uztea lortu du garaipen argi batekin (51-105). Klub bilbotarraren historian Europan lortutako garaipenik argiena da.
Talde bilbotarra galtzen hasi bada ere (5-0), laster eman dio buelta eta 15-24 aurretik joan da lehen laurdenaren amaieran. Bigarren laurdenean joera ez da aldatu, Frey-Sylla bikotea nagusi izan da, eta Pantzarrek 8 asistentzia banatu ditu. Horrela, beltzezko gizonek abantaila areagotu dute atsedenaldian (26-51).
Hirugarren laurdenean, talde bizkaitarrak markagailuan aldea handitzen eta garaipena bideratzen jarraitu du (40-79). Ordurako Pantzarrek 15 puntu, 13 asistentzia eta 4 errebote pilatu ditu, eta Fontek 12 puntu.
Norgehiagokaren dinamika ez da aldatu azken laurdenean, non bilbotarren saskiratzeek azken aldea 54 puntutan utzi dute, 100 puntuko langa gaindituz.
Aurreko bi partidak oso gogorrak izan ziren beltzezko gizonentzat; izan ere, lehenengoan, Miribillan (81-84), Europa Kopari garaipenaren bidetik berriro heltzea eragotzi zien Peristerik. Surne egungo txapelduna da, eta txapelketa berriro irabazi nahi du. Bigarren porrota, berriz, goitik beherako astindua izan zen (101-69) Badalonan.
Hain zuzen ere, Justin Jaworski eskolta estatubatuarra baja izan da gaur arratsaldean PUMPA Basket Brnoren aurkako partidan, igandean Joventuten kontrako norgehiagokan min hartu ondoren, talde bilbotarrak jakinarazi duenez. Jaworskiren baja Bassala Bagayokorenari gehitu zaio. Maliko jokalaria denboraldi hasieratik kantxetaik kanpo dago subluxazio batengatik. Hala ere, lesioa gainditzear dagoela dirudi.